2月15日に開催される「高知龍馬マラソン2026」。話題の一つが、青山学院大学陸上競技部による、ペースランナー。15日は、日本中を沸かせた「シン・山の神」もサポート役で参加します。



今年の箱根駅伝では、2度目の3連覇、通算9回目の総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部。高知龍馬マラソンへは、2022年から3年連続で強化合宿を実施。今年は、去年に引き続きペースランナーとして4選手が参加します。

原監督に、龍馬マラソンへの連続参加の思いを聞いてみると。





■原晋監督「天候も非常にいいんですよね。そしておもてなしの精神が高知市民の方々素晴らしいものがあるんですよね。それで食事も美味しいですよ。お酒も美味しい。全て美味しい！そんなところですね」取材を行ったこの日は、一週間後の「別府大分毎日マラソン」に向け、調整の真っただ中だった、青学陸上競技部。今回ペースランナーを務めるのは卒業間近の4年生の4人です。広島県出身の塩出翔太選手。箱根には2年生から3年連続で8区を担当し、全て区間賞を獲得。、選手として出場した2024年の龍馬マラソンでは、2時間19分20秒のタイムで総合優勝。卒業後は名門・旭化成に入社し、選手生活を続けます。■塩出翔太選手「市民の方々が温かくて、本当に沿道からの応援だったり一緒に走るランナーが本当にいつも笑顔で走っている印象があるので本当にすごく楽しみな大会であります」埼玉県出身の宇田川瞬矢選手。箱根駅伝には2年生から3年連続で出場。往路3区を担当したことしは、11位で受け取ったタスキを8位まで押し上げ、チームの勝利に貢献しました。■宇田川瞬矢選手「すごい食べ物も美味しくて、練習環境も整ってて、マラソンのコースも練習に適してるような感じで、すごい今回楽しみにしています」福岡県出身の荒巻 朋熙選手は、2年生時の箱根駅伝で1区を担当。ことしも1区での出場を予定していながらも体調を崩し無念の欠場。選手生活の締めくくりとなる龍馬マラソンで、初めてのペースランを務めます。■荒巻 朋熙選手「僕としては初めてなんで、一言で言うと楽しみです」「良いペースを作れるように頑張りたいと思ってます」そしてもう一人が、岡山県出身キャプテンの黒田朝日選手。今年の箱根駅伝では往路5区の山登りを担当。5位で受け取ったタスキの3分超の差をひっくり返して、トップでフィニッシュ。1時間7分16秒の脅威的な区間新記録をマークし、「シン・山の神」を堂々と宣言しました。今や、日本陸上界のスターとなった黒田選手も土佐路を走ります。■黒田朝日選手「僕らもすごい楽しみにししているので皆さんと一緒に楽しく走りたいなと思ってます」「箱根を走るような選手と一緒に走れる機会っていうのはそんなに多くはないと思うので、そういうところでしっかり良い経験にしてくれたらというふうに思います」そして原監督、今回の龍馬マラソンのテーマは。■原晋監督「そうですね。エンジョイファンラン大作戦！！こんな感じじゃないでしょうか」「まず走ることの楽しさ。苦しみながら走るだけではなくて、走る事が楽しいんだというね、そういった雰囲気を、我が青学長距離ブロックの選手たちは醸し出していきます。そして走る姿。決してハイペースな走りではないですけども、この走るランニングホーム、そういったものを見てもらいたいですよね」「学生最高峰のランナーですからね」「4年間培ったノウハウをですね、この高知龍馬マラソンファンに向けて、楽しく愉快に、そして爽やかに駆け抜けたいと思います」青学陸上部によると、4人は今年、3時間、そして3時間30分以内のフィニッシュに向けたペースランを担当する予定だという事です。■4選手「僕らと一緒に」「サブ3、サブ3.5を」「目指して頑張りましょう」「お会いできるのを」「楽しみにしてまーす！」第12回高知龍馬マラソンは2月15日の開催です。