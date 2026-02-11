格闘技大会「BreakingDown(ブレイキングダウン)」の公式Xが11日に更新され、3月20日開催の「BreakingDown19」に関する選手オーディションおよびマッチメーク情報が、参加選手と第三者によって外部に漏えいされる事態が発生したと報告した。

同Xで「この度、BREAKINGDOWN19オーディションに関連する出場選手情報およびマッチメイク情報が、参加選手と第三者によって外部に漏洩されました。当社および参加選手は、真剣勝負の空気感と臨場感を視聴者の皆様にお届けするため、定められたルールのもと準備・研鑽を重ねてまいりました。本件は、こうした関係者の努力および視聴者の皆様の期待を裏切る極めて遺憾な行為であると認識しております」と発表。

今後の対応について「当社は、本件を重大な契約違反および信頼毀損行為と判断し、事実関係の調査を進めるとともに、対象者に対して厳正に対処する方針です」とし、「既に対象者に対し損害賠償請求を行うことを決定しており、今後も法的措置を含めた対応を検討・実施してまいります」と厳正に対処することを伝えた。

そして「本件により、視聴者の皆様、関係者の皆様にご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。当社は、今後も公正かつ誠実な大会運営を徹底し、皆様の信頼に応える団体であり続けるよう努めてまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけていた。