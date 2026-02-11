アイドルグループ「あくきゅ〜」の水色担当・愛染ねねさんのデジタル写真集「愛されドール。」（撮影：やすいきしょう）がAmazonKindleからリリースされました。



【写真】八重歯とほっぺがチャームポイントの愛染ねねさん

大阪府出身の愛染さんは2025年2月に「あくきゅ〜」の一員としてアイドルデビュー。グループのコンセプト「あくまでキュート♥」を体現する“悪魔的可愛さ”でファンを魅了しています。グラビア活動にも力を入れており、グラビアアイドルの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL（TGIF）2025」では、春のTGIF QUEEN 2025を受賞。さらにヤングチャンピオン（秋田書店）や週刊プレイボーイ（集英社）のウェブ媒体に掲載されたほか、2025年12月には1stDVD「Sweet Story」をリリースしました。



初のデジタル写真集となる今作は、プライベート感あふれる「付き合っている距離感」をテーマにした作品。Instagramのアカウントに公開されたオフショットには、ランジェリー姿でベッドに横たわる姿がみられ、ファンからは早くも「メッチャ楽しみ」「買います！」と期待の声が寄せられています。



愛染さんは「写真集を出すことが1つの目標だったのでうれしい気持ちでいっぱいです！とっても楽しく撮影できました！ 本当に付き合っているかのような距離感や、彼女らしい自然な表情がたくさん詰まっています！あるはずのない付き合ってた記憶が蘇ってくるような写真集になったと思います！笑 ねねが彼女の世界線にドキドキしてください♡」とコメントしています。



【愛染 ねねさんプロフィル】

あいぞめ・ねね 8月11日生まれ 大阪府出身 身長157センチ 趣味コスメ集め 特技大食い チャームポイントは八重歯とほっぺ