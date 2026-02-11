免許を取ってまもない人は、運転にどれくらい自信があるのでしょうか。ソニー損害保険株式会社（東京都）が実施した「2026年 20歳のカーライフ意識調査」によると、運転免許保有者の61.0%が「車庫入れに自信がない」と回答しました。



2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの全国の男女1000人を対象として、2025年11〜12月にインターネットで実施。運転免許保有者513名に、運転技術について、どのくらい自信があるかを聞きました。



▼車庫入れ

「とても自信がある」（11.7%）と「やや自信がある」（27.3%）を合わせて、39.0%が自信を持っているという結果になりました。一方、「全く自信がない」は23.4%、「あまり自信がない」は37.6%となっており、6割が車庫入れに自信がないと回答しています。男女別では、「自信がある」と回答した人は男性で49.8%、女性で28.0%でした。



▼縦列駐車

「自信がある」は34.1%、「自信がない」は65.9%でした。男女別では、「自信がある」の割合は男性が42.5%で女性が25.6%でした。



▼交差点での右折

「自信がある」は66.1%、「自信がない」は33.9%でした。男女別では、「自信がある」の割合は、男性が73.4%で女性が58.7%でした。



▼高速道路への合流

「自信がある」は46.6%、「自信がない」は53.4%となりました。男女別では、男性では「自信がある」（57.5%）が多数派となったのに対し、女性では「自信がない」（64.6%）が多数でした。



▼車線変更

「自信がある」は54.0%、「自信がない」は46.0%でした。男女別では、こちらは先ほどの「高速道路への合流」と同様に、男性では「自信がある」（67.2%）が多数派、女性では「自信がない」（59.4%）が多数派でした。



▼狭い道路でのすれ違い

「自信がある」は35.5%、「自信がない」は64.5%となりました。男女別では、「自信がある」の割合は、男性43.2%、女性27.6%でした。



▼エコドライブ（急加速しないなど）

「自信がある」は62.6%、「自信がない」は37.4%でした。男女別では、「自信がある」の割合は、男性が69.5%で女性が55.5%でした。



【出典】ソニー損害保険株式会社