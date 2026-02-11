◆ソフトバンク春季キャンプ（11日、宮崎）

ソフトバンクの育成3年目、長水啓真投手（20）が、B組（2軍）の実戦形式の打撃練習「ライブPB」に初登板し、存在感を示した。打者5人に対し、2安打3三振。最速は145キロで「（捕手が）構えたところに（球が）いった。特にチェンジアップがよかった」と振り返った。

先頭の西尾歩真を見逃し三振。佐倉俠史朗と川村友斗には安打を許したが、大泉周也と桑原秀侍をチェンジアップで空振り三振に仕留めた。決め球の一つで「以前より、たたきつけるイメージで投げている。めちゃくちゃいい」と口にする。

奥村政稔2軍投手コーチ（33）も「チェンジアップが真っすぐと同じ腕の振りで、抜けがよかった。1軍の打者にどれだけ通用するか見たい」と期待を込めた。

京都国際高から育成ドラフト8位で入団した左腕。当時、体重は球界最軽量の62キロだったが、ウエートトレーニングなどを重ねて76キロに。最速は昨季150キロを出すまで成長し、春季キャンプは初めてB組で汗を流す。

まだウエスタン・リーグでも出場したことがなく「普通（のまま）では、クビになる。まずは2軍で結果を残さないといけない」と覚悟する3年目。成長著しい左腕がアピールを続けていく。（浜口妙華）