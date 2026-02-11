¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¡×Æü¥Æ¥ìÊÂÌÚ±ÀÉö¥¢¥Êà¥×¥ë¥×¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¡×¡Ö¥à¥®¥å¡¼¤Ã¤Æ¤·¤¿¤¤¡×
ÈÖÁÈ°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÂÌÚ±ÀÉö(¤â¤«)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¿·¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ë¥×¥ë¿¨´¶¡Ø¥²¥ë¡Ù¤ÎÉÔ»×µÄ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÈÖÁÈ°áÁõ¤Î¤Ä¤Ê¤®»Ñ¤Ç¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼«¿È¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤ò»Ø¤Ç¤Ä¤Ä¤¯»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÂÌÚ¥¢¥Ê¤Î½Ð±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡¢¸«¤Æ¤¿¤è¡Á¡×¡Ö¤â¤«¤Á¤ã¤ó¡¢¿·³ã´¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤ÍÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥²¥ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¥à¥®¥å¡¼¤Ã¤Æ¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÊÂÌÚ¥¢¥Ê¤Ï·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£½Ð±éÈÖÁÈ¤Ï¡Ö½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¡×¡Önews zero¡×¡ÖÌë¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡£ÆÃµ»¤Ï³¨²è¤Ç¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø³¨²èÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£