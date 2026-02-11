「卓球天使」として、話題を集めているタレントの菊池日菜さんが、２月１１日、自身のインスタグラムを更新。

誕生日を迎え、幼い日の写真を投稿すると共に、その思いを綴っています。



【写真を見る】【 卓球天使・菊池日菜 】 「22歳になりました」 誕生日に「卓球と出会う前の頃」の写真も公開 「ここまであっという間だったなと」





菊池日菜さんは「22歳になりました。」と、報告。

続けて「22歳は私にとって憧れでもあり、ここまであっという間だったなと、時間の経つ早さを感じています。」と、記しました。



そして「改めて振り返ると、何気なく過ごしてきた毎日や、当たり前だと思っていた日常は、決して当たり前ではなく、たくさんの人の支えの上に成り立っていたのだと強く感じます。今まで応援して、支えてくれた皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。」と、綴りました。





菊池日菜さんは「学生として過ごす時間も残りわずかとなりましたが たくさんの思い出に感謝しながら、新たなステージでも私らしく挑戦を続けていきたいと思います！22歳の私も、どうぞよろしくお願いします。」と、ファンに向けて呼びかけています。



そして「(写真は卓球と出会う前の頃のです)」と綴ると、あどけない表情の、自身の幼い頃の写真をアップしています。





【 菊池日菜さん プロフィール 】





生年月日：2004年2月11日

出身地埼玉県

身長：155cm

趣味：食べること、運動、音楽を聴くこと

特技：卓球







