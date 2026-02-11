■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ノルディック複合男子個人 前半NH（日本時間11日、プレダッツォ・スキージャンプスタジアム）

スキー・ノルディック複合は、今季限りで引退を表明している渡部暁斗（37、北野建設SC）が出場し、前半のジャンプで122.3点をマークし11位。最後の五輪で悲願の金メダルへ、トップのクリスティヤン・イルベス（エストニア）と41秒差で後半クロスカントリー（10辧砲卜廚燹

渡部は安定したジャンプで100.0mを飛び11位につけた。「ちょっとメダル争いってなると少し厳しいタイム差はついていますけど、ここにきて一番良いジャンプができたので良かったです」と振り返った。後半クロスカントリーに向けては「ハードなコースで、結構何が起こるかわからなそうなコースレイアウトなので、その辺り上手く走れればチャンスもあるかなと思うので、しっかりペース配分気をつけながら走りたいと思います」と語った。

日本勢トップの山本涼太（28、長野日野自動車SC）は102.5mの127.8点で3位とし、トップとは19秒差。谷地宙（25、日本航空）は96.5mの120.3点で15位とし、トップと49秒差でこの後行われるクロスカントリーで巻き返しを狙う。

今大会が自身最後の五輪となる渡部は、14年のソチ五輪、18年の平昌五輪の2大会連続で個人NH銀メダルを獲得。前回の北京大会（2022年）では個人ラージヒル（LH）と団体で銅メダルを獲得するなどこれまで五輪は5大会で銀2つ銅2つのメダルを獲得している。

ノルディック複合は、前半のジャンプと後半のクロスカントリーの2種目を合計して争う競技。ジャンプの得点差は、そのまま距離競技のスタート差に換算される。

【前半ジャンプ結果】

1位 クリスティヤン・イルベス（エストニア）132.6点

2位 トーマス・レッテネガー（オーストリア）128.9点

3位 山本涼太 127.8点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11位 渡部暁斗 122.3点

15位 谷地宙 120.3点