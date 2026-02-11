ÃË»Ò¥â¡¼¥°¥ëËÙÅç¹Ô¿¿¤Ë´üÂÔ¡¡¸ÞÎØÂè7Æü¸«¤É¤³¤í
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥â¡¼¥°¥ë·è¾¡¤Ç¡¢Á°²óÆ¼¤ÎËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ºòÇ¯3·î¤ËÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¡£Í½Áª¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢ºÆ¸½¤òÁÀ¤¦¡£½é½Ð¾ì¤ÎÅçÀîÂóÌé¡ÊÆüËÜ²¾Àß¡Ë¤äÆ£ÌÚ¹ë¿´¡Ê¥¤¥Þ¥È¥¯¡ËÀ¾Âô³Ù¿Í¡Ê¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ë¤ÏÍ½Áª2²óÌÜ¤«¤é·è¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤¬¥¹¥¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÈÂÐÀï¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿ÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ç¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë¤Ï·è¾¡¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â°æè½²Â¡ÊÆüÂç¡Ë¡¢ÃË»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇµÈ±Ê°ìµ®¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬½à¡¹·è¾¡¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë