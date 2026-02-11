Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¡¡µ®½Å¤ÊÇ¯»ÏµÙ¤ß¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç£³Æü´ÖÁÝ½ü¡×¡¡Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ª¥ÕËþµÊ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤¬£±£±Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢»°¤¬Æü¤¬¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¼ß·Ã¤ºÈ¤ÈÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö½éÇä¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¼Â²È¤âµ¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢µ¢¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤¿¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ªÌß²¿¸Ä¤«¿©¤Ù¤Æ¡¢ÅòÁ¥¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¡£Çñ¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡£ÂÚºß»þ´Ö£±»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¡Ö£±Æü¤Ï¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢£²Æü£³Æü¤Ï¡¢ÃËÍ§Ã££³¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ë£¸²óÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¥«¥Ë¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¾¾ÍÕ¥¬¥Ë¤È¤«¤Ç¤Ã¤±¤§¥¿¥ó±ö¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¿©¤¦¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸þ°æ¹¯Æó¤Ï¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¸þ°æ¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¤Ç£³Æü´ÖÁÝ½ü¤·¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈè¤ì¤¿¡£¥´¥ßÂÞ²¿¸Ä½Ð¤¿¤«¡×¤È¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¤À¡£
¡¡ÁÝ½ü¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë£²»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÉ÷Ï¤¤â¥â¥Ã¥×Çã¤Ã¤Æ¡¢Á´ÉôÀö¤Ã¤¿¡£Á´Éô¡¢²È¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£