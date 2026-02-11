yuu、胸元リボンから美バストのぞく 大胆バレンタイン風衣装にドキッ【「ミスモデルプレス グラビアオーディション」連載】
【モデルプレス＝2026/02/11】モデルプレス主催の「ミスモデルプレス グラビアオーディション」にて、グランプリを受賞したyuu（ゆう）のグラビア連載がスタート。最新写真集より、掲載カットが解禁された。
今回解禁されたのは、胸元の赤リボンに目が引くセクシーな変形衣装のショット。バレンタインの時期にふさわしい大胆な衣装で、美しいボディを披露している。（modelpress編集部）
日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション。「ミスモデルプレス グラビアオーディション」では、グランプリに輝いたyuuが、モデルプレス完全プロデュースでデジタル写真集を発売ほか、グラビア連載、総フォロワー380万人を超える各SNSにて紹介など、様々な特典を獲得した。
そして、現在「モデルプレス」では、「K-1 JAPAN GROUP」とタッグを組んで「K-1 GIRLS 2026」「Krush GIRLS 2026」を募集中。受賞者は、2026年4月から2027年3月（予定）までの期間中、「K-1 GIRLS」もしくは「Krush GIRLS」として公式大会でのラウンドガールの他、媒体出演など、各種広報活動に参加する。
エントリーの締切は2月13日（金）23時59分まで。下記、公式LINE登録と、エントリーフォームの記入・送信するだけで、応募が可能。（modelpress編集部）
生年月日：2002年2月15日
出身：千葉県
血液型：A型
趣味・特技：旅行、読書、ゴルフ、バレーボール、料理
【Not Sponsored 記事】
◆yuu、大胆衣装で美バスト披露
◆「ミスモデルプレス グラビアオーディション」開催
◆yuu（ゆう）プロフィール
