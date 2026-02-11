OCTPATH冠番組「OCTPATH魂」放送決定 単独ライブ全国ライブビューイングも発表
【モデルプレス＝2026/02/11】8人組ボーイズグループ・OCTPATH（オクトパス）による冠番組『OCTPATH魂』（読み：オクトパスピリッツ）が、日本テレビにて2月26日（毎週木曜深夜24：59〜25：29）より放送スタートする。
【写真】INI佐野雄大＆OCTPATH栗田航兵「異次元の小顔」密着プリクラ
同番組『OCTPATH魂』、略して「＃オクスピ」は、1人でも多くの人を笑顔に、そして、「日本全国の、一人でも多くの人達に OCTPATH を知ってもらいたい！」、そんな彼らの熱い想いで８人が全力体当たりで【魂】を捧げ、がむしゃらに頑張る番組。『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』に出演した元練習生により結成されたOCTPATH。際立つビジュアルの良さもさることながら…オーディション時ラップで1位を修めた海帆のほかにも、「ハイレベルなダンススキルを持つメンバー」「自ら振り付けができるメンバー」「英語が堪能なグローバルなメンバー」など、その才能は粒揃い！番組では、OCTPATHの8人がなりふり構わず「顔と名前だけでも覚えてくださいの精神」で街角に飛び出し、様々なロケに挑戦していくという。
メンバーの古瀬直輝は、「OCTPATH がデビュー4周年を迎えたタイミングで冠番組を持たせていただくことになり、すごく感謝の気持ちでいっぱいです！8人それぞれ赤裸々に解放し、番組を盛り上げ、楽しんでいただけるようにどんなことにも挑戦していきます！5年目に突入し、勢いや結束力が増した8人だからこそお届けできる番組にしたいと思います！その中で、たくさんの方に仲の良さだったり、多幸感あふれる8人の魅力だったりを1人でも多くの方に知っていただきたいです！ずっと愛してくださっているTHme（ファンネーム）の皆さんにも初めてお見せする僕たちの姿があるかもしれません！！汗水垂らしてバラエティの気持ちを忘れずに魂を燃やすOCTPATHの本気を見守っていただき共鳴していただけると幸いです！ぜひ初回放送から最終回まで、メンバーそれぞれの成長にも注目してご覧ください！」と冠番組決定にあたり、コメントを寄せている。
番組は2月2６日から日本レビにて8週に渡り放送。放送後には、TVer、Hulu、Leminoにて見逃し配信もある。
さらに、すでに3月21日に東京・Kanadevia Hallで開催を発表している単独ライブ『OCTPATH LIVE 2026-PATH to Dream-』を全国のイオンシネマでライブビューイングをすることも同時に発表。同ライブビューインングは、『OCTPATH魂』とも連動した企画として実施される。
一人でも多くの皆さんに彼らの存在を知ってもらうため、Kanadevia Hallのライブを満席にすることと共に、全国28の映画館でライブビューイングを実施し、日本全国にこのライブをお届けすることにチャレンジすることとなった。メンバーの四谷は、「3月21日（土）は、僕たちOCTPATHと、東京のリアル会場に来ていただく皆さんと、日本全国のライブビューイング会場の皆さんとで、笑顔と多幸感に満ちたお祭りライブを絶対に成功させたいと思いますので、是非ご参加ください！日本全国に笑顔と元気を必ず届けて、来ていただいた皆さんを絶対に満足させてみせます！」と意気込みを語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】INI佐野雄大＆OCTPATH栗田航兵「異次元の小顔」密着プリクラ
◆OCTPATH冠番組「OCTPATH魂」放送決定
同番組『OCTPATH魂』、略して「＃オクスピ」は、1人でも多くの人を笑顔に、そして、「日本全国の、一人でも多くの人達に OCTPATH を知ってもらいたい！」、そんな彼らの熱い想いで８人が全力体当たりで【魂】を捧げ、がむしゃらに頑張る番組。『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』に出演した元練習生により結成されたOCTPATH。際立つビジュアルの良さもさることながら…オーディション時ラップで1位を修めた海帆のほかにも、「ハイレベルなダンススキルを持つメンバー」「自ら振り付けができるメンバー」「英語が堪能なグローバルなメンバー」など、その才能は粒揃い！番組では、OCTPATHの8人がなりふり構わず「顔と名前だけでも覚えてくださいの精神」で街角に飛び出し、様々なロケに挑戦していくという。
番組は2月2６日から日本レビにて8週に渡り放送。放送後には、TVer、Hulu、Leminoにて見逃し配信もある。
◆単独ライブ「OCTPATH LIVE 2026-PATH to Dream-」ライブビューイング実施
さらに、すでに3月21日に東京・Kanadevia Hallで開催を発表している単独ライブ『OCTPATH LIVE 2026-PATH to Dream-』を全国のイオンシネマでライブビューイングをすることも同時に発表。同ライブビューインングは、『OCTPATH魂』とも連動した企画として実施される。
一人でも多くの皆さんに彼らの存在を知ってもらうため、Kanadevia Hallのライブを満席にすることと共に、全国28の映画館でライブビューイングを実施し、日本全国にこのライブをお届けすることにチャレンジすることとなった。メンバーの四谷は、「3月21日（土）は、僕たちOCTPATHと、東京のリアル会場に来ていただく皆さんと、日本全国のライブビューイング会場の皆さんとで、笑顔と多幸感に満ちたお祭りライブを絶対に成功させたいと思いますので、是非ご参加ください！日本全国に笑顔と元気を必ず届けて、来ていただいた皆さんを絶対に満足させてみせます！」と意気込みを語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】