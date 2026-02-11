ぼる塾・酒寄希望、第2子妊娠を発表「新しい命を授かりました」今後の活動にも言及
【モデルプレス＝2026/02/11】4人組お笑いカルテット・ぼる塾の酒寄希望（37）が2月11日、第2子を妊娠したと発表した。
【写真】昔の免許写真のぼる塾・酒寄が美人
「ぼる塾から皆様へ大切なご報告」と題した動画を公開し、酒寄は「新しい命を授かりました」と報告。3人からは祝福の声が寄せられた。続けて、「去年の年末辺りから舞台が3人の事が増えたから、酒寄さん体調大丈夫かと心配してくださっている方がいたら申し訳ない」3人での出演が続いていたことについて触れた。
今後のライブについては「その時立てるライブは立てていけたら」と体調と相談して出演を決めていくと明かしていた。
酒寄は、2019年2月からの産休・育休中はサポートに徹し、2022年11月にステージに復帰した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
