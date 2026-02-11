アジア株　総じて上昇、豪州株は反発

東京時間18:31現在
香港ハンセン指数　　 27266.38（+83.23　+0.31%）
中国上海総合指数　 4131.98（+3.61　+0.09%）
台湾加権指数　　　　 33605.71（+532.74　+1.61%）
韓国総合株価指数　 5354.49（+52.80　+1.00%）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 9014.78（+147.42　+1.66%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 84218.56（-55.36　-0.07%）

　１１日のアジア株は総じて上昇。前日発表の予想を下回る１２月の米小売売上高を受けた米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利下げの思惑から全般的に買い優勢となった。
　
　中国大陸市場で上海総合指数は小幅高。安寄りのあと下げを帳消しにした。靴メーカーの天創時尚、データセンターサーバーホスティングサービス会社の大位数拠科技（広東）集団、化学品メーカーの南通酢酸化工などが買われた一方、映画メーカーの横店影視、インターネットメディア会社の新華網、映画サービス会社の中国電影産業集団などが売られた。
　　　
　香港ハンセン指数は続伸。おおむねプラスサイドでもみ合った。機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリース）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの比亜迪（ＢＹＤ）、製薬会社の薬明生物技術（ウーシー･バイオロジクス）、教育サービス会社のニュー・オリエンタル・エデュケーション＆テクノロジー・グループなどが買われた。
　　　
　豪ＡＳＸ２００指数は反発。１．６％を超える上げとなり、昨年１０月２９日以来の高値水準に上昇した。通信サービス会社のオージー・ブロードバンド、エネルギー会社のＡＧＬエナジー、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、金探査会社のエボリーション・マイニング、決済サービス会社のジップなどが買われた。