アジア株 総じて上昇、豪州株は反発 アジア株 総じて上昇、豪州株は反発

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 総じて上昇、豪州株は反発



東京時間18:31現在

香港ハンセン指数 27266.38（+83.23 +0.31%）

中国上海総合指数 4131.98（+3.61 +0.09%）

台湾加権指数 33605.71（+532.74 +1.61%）

韓国総合株価指数 5354.49（+52.80 +1.00%）

豪ＡＳＸ２００指数 9014.78（+147.42 +1.66%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84218.56（-55.36 -0.07%）



１１日のアジア株は総じて上昇。前日発表の予想を下回る１２月の米小売売上高を受けた米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利下げの思惑から全般的に買い優勢となった。



中国大陸市場で上海総合指数は小幅高。安寄りのあと下げを帳消しにした。靴メーカーの天創時尚、データセンターサーバーホスティングサービス会社の大位数拠科技（広東）集団、化学品メーカーの南通酢酸化工などが買われた一方、映画メーカーの横店影視、インターネットメディア会社の新華網、映画サービス会社の中国電影産業集団などが売られた。



香港ハンセン指数は続伸。おおむねプラスサイドでもみ合った。機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリース）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの比亜迪（ＢＹＤ）、製薬会社の薬明生物技術（ウーシー･バイオロジクス）、教育サービス会社のニュー・オリエンタル・エデュケーション＆テクノロジー・グループなどが買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。１．６％を超える上げとなり、昨年１０月２９日以来の高値水準に上昇した。通信サービス会社のオージー・ブロードバンド、エネルギー会社のＡＧＬエナジー、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、金探査会社のエボリーション・マイニング、決済サービス会社のジップなどが買われた。

外部サイト