欧州株 石油株や鉱山株が買われる、ＢＰが２．４％超の上げ
東京時間18:42現在
英ＦＴＳＥ100 10389.33（+35.49 +0.34%）
独ＤＡＸ 24940.34（-47.51 -0.19%）
仏ＣＡＣ40 8293.10（-34.78 -0.42%）
スイスＳＭＩ 13520.56（+2.34 +0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【石油株】
東京時間18:42現在
ＢＰ 459.45（+11.10 +2.48%）
シェル 2875.50（+43.50 +1.54%）
トタル 63.49（+0.98 +1.57%）
【鉱山株】
東京時間18:42現在
アントファガスタ 3702.00（+54.00 +1.48%）
アングロ・アメリカン 3641.00（+60.00 +1.68%）
リオ・ティント 7224.00（+141.00 +1.99%）
