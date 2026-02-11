欧州株　石油株や鉱山株が買われる、ＢＰが２．４％超の上げ

東京時間18:42現在
英ＦＴＳＥ100　 10389.33（+35.49　+0.34%）
独ＤＡＸ　　 24940.34（-47.51　-0.19%）
仏ＣＡＣ40　 8293.10（-34.78　-0.42%）
スイスＳＭＩ　 13520.56（+2.34　+0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【石油株】
ＢＰ　　　　　　　　　　 459.45（+11.10　+2.48%）
シェル 2875.50（+43.50　+1.54%）
トタル　　　　　　　　　 63.49（+0.98　+1.57%）

【鉱山株】
アントファガスタ　　　　 3702.00（+54.00　+1.48%）
アングロ・アメリカン　 3641.00（+60.00　+1.68%）
リオ・ティント　　　　　 7224.00（+141.00　+1.99%）