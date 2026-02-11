ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６０、伊６１ｂｐ　前日並みの水準

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:59時点）（%）
ドイツ　　　　2.794
フランス　　　3.39（+60）
イタリア　　　3.404（+61）
スペイン　　　3.167（+37）
オランダ　　　2.868（+7）
ギリシャ　　　3.402（+61）
ポルトガル　　　3.153（+36）
ベルギー　　　3.321（+53）
オーストリア　3.094（+30）
アイルランド　3.065（+27）
フィンランド　3.07（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）