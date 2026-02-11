ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６０、伊６１ｂｐ 前日並みの水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:59時点）（%）
ドイツ 2.794
フランス 3.39（+60）
イタリア 3.404（+61）
スペイン 3.167（+37）
オランダ 2.868（+7）
ギリシャ 3.402（+61）
ポルトガル 3.153（+36）
ベルギー 3.321（+53）
オーストリア 3.094（+30）
アイルランド 3.065（+27）
フィンランド 3.07（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
