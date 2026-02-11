【中継】春の到来を告げる伊豆の恒例イベント”河津桜まつり” 河津川沿い約850本のサクラが早春の伊豆を彩る（静岡・河津町）
春の到来を告げる伊豆の恒例イベント「河津桜まつり」が7日から開催されています。
2025年の見どころや開花状況を、生中継で伝えてもらいます。竹川さん！！
（竹川奈々アナウンサー）
は～い、こちら、河津町にあります“河津桜まつり”の会場です。
ご覧ください！
サクラのトンネルの中にいます。
まだ蕾がちらほら見られますが、少しづつ花が咲いてきています。
今は咲き始めの様子を楽しめ、これから満開に近づく様子を楽しめます。
2026年で36回目を迎えた河津桜まつりですが、こちらの河津川沿いに河津桜の特徴でもある“濃いピンク色”の花が、ずらっと咲き誇っています。
いまは雨はやんでいて、しっとりとした空気に包まれそれによりピンク色が生えています。
ないるさん、綺麗ですよね。
（徳増ないるアナウンサー）
綺麗ですね。
そして竹川さんの伊豆の踊り子の格好も似あっていますよ。
（竹川奈々アナウンサー）
はい、きょうは、地元ゆかりの“伊豆の踊子”の衣装を着せていただきました。
この衣装を着ていると「かわいいね」と声をかけていただき嬉しかったです。
この『伊豆の踊子』ですが、川端康成の小説が発表されてから、ことしでちょうど100年なんです。
伊豆の各地で特別展示や関連イベントなど、さまざまな企画が予定されています。
さて、私がいる場所は河津駅から徒歩5分ほどの海に近いこの辺りにいます。
2025年は寒さの影響で開花が大幅に遅れてまつりが始まってもちらほら咲いている感じでしたがことしは例年よりも早い開花ですでに二分咲き、三分咲きのところが広がっていて場所によっては五分咲きとなっている木もあるので、散策しながら木ごとの違いを楽しむのもいいかもしれません。
11日はあいにくの天気でしたが祝日ということもあり、多くの観光客が来ました。
そうした中、気になるのが渋滞や駐車場の問題です。
そんな方には、14日から運航が再開される駿河湾フェリーや新幹線の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
土肥港と三島駅からこちらの会場までを500円で乗車できる"ワンコインバス"が運行されるんです。
河津桜まつり期間中の金・土・日・祝日のみですがかなりお得ですし、便利ですのでオススメです。
ただ、事前予約制ですので、ご利用の際はご注意ください。
そして私は、河津川にかかる橋にやってきました。
河津桜まつりと言えばという景色が広がっています。
こちらには、およそ850本の桜が並んでいて、川の流れを眺めながらゆっくり散策できるのが魅力ですが、新たな楽しみ方として、カフェでゆっくりくつろぎながら桜を眺める、というのはいかがでしょうか。
今いる場所とは反対側のエリアに、『桜テラスCafe』が13日にオープンするんです。
私、さきほどひと足先に行ってきました。ご覧ください。
（竹川奈々アナウンサー）
こちら3年前に出来た桜デッキに2026年新たにカフェがオープンするということで、行ってみたいと思います。
わー、綺麗！
下から見るサクラも綺麗ですが、こうやって上から桜を眺めるのも素敵ですね～。
迫力あります。
お祭り期間中にカフェをオープンする『NEED U』は、無人駅の伊豆急・蓮台寺で、コーヒースタンドやオーガニック食品を販売している店舗です。
ここでは、ワンドリンク付きの入場料1000円で、期間限定の特別メニューを楽しむことができます。
（NEED U 板橋さん）
お待たせしました、河津桜まつり限定の桜イチゴラテです。
（竹川奈々アナウンサー）
華やかですね。
春らしいですよ。
（NEED U 板橋さん）
こちらは、河津産のイチゴを使ってシロップ状にして、エスプレッソとミルクと割ったカフェラテに最後、上からサクラのチョコレートを掛けています。
（竹川奈々アナウンサー）
この上のカフェラテアートのハートは綺麗ですね。
（NEED U 板橋さん）
そこも含めて楽しんでいただけたらと思う。
（竹川奈々アナウンサー）
いただきます。
このカフェラテも苦みがまろやかでほんのりイチゴの風味もします。
（NEED U 板橋さん）
私たちも作るうえで試行錯誤して、中炒りのエスプレッソに対してミルクの方も空気を入れすぎない形でラテを作ることでイチゴが引き立つようにしました。
（竹川奈々アナウンサー）
こちらは、どういった商品ですか？
（NEED U 板橋さん）
こちらは、発酵バターのクロワッサンをワッフルでプレスしたクロワッフルになります。
（竹川奈々アナウンサー）
いただきます。
サクサクしています。
クロワッサンの生地がおいしいですね。
（NEED U 板橋さん）
こちらは、ドリンクに追加で頼むと５００円で食べられます。
（竹川奈々アナウンサー）
サクラを上から眺めながらカフェでくつろげるのはいいですね。
（NEED U 板橋さん）
まだ見ごろまでは時間がかかるが満開になると唯一、サクラを見下ろすことができる場所になるのでぜひ、楽しんでいただきたい。
（竹川奈々アナウンサー）
サクラとの距離が近くて迫力がありますね。
見ごろが楽しみですね。
（NEED U 板橋さん）
皆さんにぜひ来ていただいて楽しんでもらいたいと思います。
（竹川奈々アナウンサー）
河津桜の新たな楽しみ方、お楽しみください。
そしてこちらには、河津桜まつりで楽しめるグルメを用意しました。
まずはこちらまだまだ寒い季節なので体も心も温まる"桜甘酒"です。
続いてこちらは見た目が特徴的で食べ歩きにピッタリと大人気なのが三福団子です。
クルミ入り味噌団子でほんのり甘い団子ににクルミと味噌のコクが特徴です。
（試食＋感想）
そしてお土産にもおすすめな地元のスーパーフードストアあおきがこの時季限定で販売している「麦かしわさくらあん」です。
（試食＋感想）
さらにこちらは毎年大人気の桜たいやき！この桜色がかわいいですよね。
こちらにあるのは通常の桜たいやきですが、実は"あんバタたいやき"という人気メニューもあるんです。
そのあんバタたいやきは、バターが溶けやすいため、賞味期限はなんと60秒なんです。
焼きたてでバターがちょうどいい具合に溶けている"その瞬間"が一番おいしいということで、番組スタッフがいまお店から持ってきてくれるんですが…。
（走って持ってくるスタッフ）
来ました！！まだ温かいです、いただきます。
（竹川奈々アナウンサー）
バターの香りがいいです。
バターが溶ける瞬間がいちばん美味しいということで賞味期限が60秒になっています。
いまは、咲き始めの様子が楽しめますしこれからどんどん満開に近づく様子も楽しめますので、その時々の表情を楽しみに足を運んでみてはいかがでしょうか。
そして、このあと日が沈むと、川沿いの桜がライトアップされ、昼間とはまた違った幻想的な景色が楽しめます。その模様も、後ほどお届けします。
以上、中継でお伝えしました。