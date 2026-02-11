出会い・恋愛マッチングアプリサービス「ハッピーメール」を運営するアイベック（本社・福岡市）は成人女性１００人、男性１００人を対象に「２０２６年のバレンタインデー」に関するアンケート調査を実施。１１日に結果を発表した。

バレンタインのチョコレートを購入する予定について成人女性は「購入する」３６人、「たぶん購入する」４９人と回答。計８５人で、全体の８割以上となった。「購入しない」は９人で、「手作りだけ準備する」も６人いた。

贈る相手（複数回答可能）は「家族」の５１人が最多。次いで「自分へのご褒美」が３６人、「本命」が３１人と続いた。「義理チョコ」「女友達」は１９人ずつ。「誰にも贈らない」との回答は９人にとどまった。

「本命」に贈るチョコを選ぶ際に最重視するポイントは「相手が好きそうなもの」が５４人で最多。「高級感や限定感があるもの」が２２人、「パッケージや見た目が特別なもの」が１４人と続き、同社は「別感を重視する傾向も見られました」。

一方、贈られる側の成人男性１００人は、本命チョコをもらうならどちらがうれしいかの問いに「手作り」と「市販品」がそれぞれ５０人ずつと五分五分の結果に。「市販品希望」の男性は「高級ブランドのチョコ」が１７人が最多で、「カカオ含有量が多いビターチョコ」が１０人で次点。「クッキー・焼き菓子」「２人で食べられるケーキ」といったチョコレート以外の選択肢も一定数挙がり、「ウイスキーなどのお酒」を希望する人も６人いた。