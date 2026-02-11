対向車線からスピンしながら車が激突 「まるでホラー映画」男が叫びながらフロントガラスに携帯電話をたたきつける 韓国
韓国の道路を走るドライバーが捉えたのは、恐怖の瞬間。
白い車がスピンしながら、ぶつかってきたのです。
車は反対車線を曲がりながら合流。
しかし、コントロールを失いスピン。
そのまま目撃者の車に突っ込みました。
前のタイヤが外れてしまっているのが分かります。
一体何があったのでしょうか。
被害に遭った目撃者は「降りてきたドライバーを見ると、顔が真っ赤で酒のにおいがプンプンした」と語ります。
警察によりますと、運転していたのは50代の男性。
血液検査で、免許取り消しになるレベルをはるかに超えるアルコールが検出されたということです。
韓国では、ネット上で「まるでホラー映画」と恐れられている光景も目撃されました。
「ああ！」と叫びながら車に向かってきた男が車に乗り上げ、携帯電話をガラスにたたきつけてきたのです。
そして、男はどこかへ行ってしまいました。
その後、目撃者の家族が警察に通報したということです。
ネット上では「まるでホラー映画のワンシーン」「きちんと罰せられるべきだ」という声が上がっています。