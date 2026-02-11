対向車線からスピンしながら車が激突　「まるでホラー映画」男が叫びながらフロントガラスに携帯電話をたたきつける　韓国

韓国の道路を走るドライバーが捉えたのは、恐怖の瞬間。

白い車がスピンしながら、ぶつかってきたのです。

車は反対車線を曲がりながら合流。

しかし、コントロールを失いスピン。

そのまま目撃者の車に突っ込みました。

前のタイヤが外れてしまっているのが分かります。

一体何があったのでしょうか。

被害に遭った目撃者は「降りてきたドライバーを見ると、顔が真っ赤で酒のにおいがプンプンした」と語ります。

警察によりますと、運転していたのは50代の男性。

血液検査で、免許取り消しになるレベルをはるかに超えるアルコールが検出されたということです。

韓国では、ネット上で「まるでホラー映画」と恐れられている光景も目撃されました。

「ああ！」と叫びながら車に向かってきた男が車に乗り上げ、携帯電話をガラスにたたきつけてきたのです。

そして、男はどこかへ行ってしまいました。

その後、目撃者の家族が警察に通報したということです。

ネット上では「まるでホラー映画のワンシーン」「きちんと罰せられるべきだ」という声が上がっています。