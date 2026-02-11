◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート 男子シングルショートプログラム (大会5日目/現地10日)

フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（SP）に、金メダル候補であるアメリカのイリア・マリニン選手が登場。圧巻の滑りでSP首位につけると、演技後には日本語でインタビューに応じる場面が見られました。

演技では冒頭で高難度の4回転フリップを完璧に決めたマリニン選手。団体の男子シングルSPでミスが出た、中盤の3アクセルも着氷させます。さらに、後半にも4回転ルッツと3トウループのコンビネーションジャンプやバックフリップなどを次々と成功させ、絶対的エースの強さを見せつけました。

演技後のインタビューでは、日本のメディアとわかると、第一声で「メッチャツカレタ」と日本語を使って笑顔を見せたマリニン選手。自身の演技について「団体戦よりもいい演技ができた。団体戦は雰囲気に圧倒されて興奮しすぎて、エネルギーが爆発して裏目に出た。今回はすべてを冷静に受け止めて焦らないようにした」と振り返り、最後には再び日本語で「アリガトウゴザイマシタ」と軽くお辞儀をしてその場を後にしました。

マリニン選手の後に臨んだ日本のエース・鍵山優真選手は、マリニン選手と5.09点差の103.07点でSP2位につけています。