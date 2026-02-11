USJ、“ほぼノーヒント”のお知らせ→考察広がる「なんだなんだ?!」「ついに?!」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は11日、公式Xで「お知らせ」とし、シルエットの画像を投稿。ファンの間で考察が広がっている。
【写真多数】25周年のUSJ、大阪どまんなか御堂筋で感謝
「#USJファン の皆さまへお知らせです」と呼び掛け、丸い4つのシルエットが映った画像を投稿した。「2026.2.12 16:00」と記載した。
この謎のシルエットにファンからは「え、え、え？なんだろ！」「なんだなんだ?！」「期待大！」「USJファンで何かありそうな感じだったけど、ついに?!」「えっ、なに!?匂わせ!?w」といった声が寄せられたほか、さまざまな予想が並び、考察が広がっていた。
