ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、スキー・ノルディック複合ノーマルヒルが行われ、前半飛躍で山本涼太（長野日野自動車）が１０２メートル５０を飛び、１２７・８位で３位につけた。

トップのクリスティアン・イルベス（エストニア）とは４・８点差で、日本時間午後９時４５分開始の後半距離では、１９秒差でのスタートとなる。

今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）は１００メートルを飛び、１２２・３点で１１位。トップとは４１秒差、メダル圏内の３位とは、２２秒差で後半距離を始める。

３７歳の渡部の最後の五輪が始まった。前半ジャンプでは、低い姿勢から勢いよく飛び出し、美しい空中姿勢で距離を伸ばした。テレマークもきっちり決め、飛び終えた時点では１位に立つ、納得のジャンプだった。

渡部は五輪では、この種目で２０１４年ソチ大会と１８年平昌大会で銀メダルを獲得。前回北京大会でもラージヒルで銅、団体で銅メダルを獲得したレジェンドだ。ワールドカップでは今季、２９６試合出場の世界歴代最多記録を樹立。３００試合の大台にも達している。今大会で、どんな集大成のパフォーマンスを見せてくれるか注目だ。この大会ではこの後、個人ラージヒルと２人が出場する団体が予定されている。

日本勢でもう一人出場した谷地宙（ＪＡＬ）は１５位、トップとは４９秒差で後半距離を始める。