「新米盛り放題」に行列…5人で5.5kgゲットの家族は笑顔　1回100円の“チロルチョコ積み選手権”も多くの人が挑戦

建国記念の日の2月11日。

広い範囲で恵みの雨となり、鮮やかなピンクに色づいた「河津桜」も雨粒できらり。

一方、気温7度の中で盛り上がっていたのは、裸の男性たちに冷たい水を浴びせる祭り「大東大原水かけ祭り」。

様々なイベントや祭りがめじろ押しとなった日本列島。

冷たい雨が降りしきる中、朝早くから長い行列ができている場所がありました。

午前6時ごろから「道の駅木更津」に並んでいるという先頭の男性が、行列の目当てを教えてくれました。

500円で挑戦できるお米の盛り放題です。

イベントは、午前9時にスタート。

5号升にどんどんお米を盛っていきます。

家族全員で参戦したファミリー。

まずは3歳の男の子がチャレンジ。

ところが、手が小さくてなかなか升が埋まりません。

すると家族が大応援。

そして、お姉ちゃんとお兄ちゃん、家族5人で挑戦し、合わせて約5.5kgのお米をゲットしました。

大人気のお米盛り放題は、開始から1時間で11日の受付が終了となりました。

雨の中の行列スポットは、ここだけではありません。

行列の先で行われていたのは、バレンタインを目前に控える中でのチョコレート積み選手権。

30秒間にチョコをいくつ積み上げられるかを競うものですが、終了から5秒キープがルールのため、簡単そうに見えて意外と難しいのです。

大会の優勝賞品はチロルチョコ1000個とあって、多くの参加者が本気の優勝狙い。

1回100円で何度でも挑戦できるので、「きょう11回目ぐらいです」と話す大学生はポケットがチョコだらけです。

チョコ19個を積み上げ、見事予選を通過し決勝へ。

一方、2025年3位だったという男性も同じく19個を積んで決勝進出。

キッズ部門に参戦する我が子と親子優勝を目指します。

決勝戦で見事に一番積み上げたのは、予選を練習代わりにしていた大学生でした。

我が子と挑んだ男性は惜しくも親子優勝とはならず、「緊張で控えめにしすぎた」「またリベンジしたいなと思います」と話しました。

バレンタインを盛り上げたいと始まったこのチョコイベント。

今週末にも開催されます。