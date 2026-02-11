水不足が深刻な東海地方。10日夜から久しぶりにまとまった雨になり、11日正午までの24時間降水量は、愛知県豊橋市で19.0ミリ、名古屋市で11.5ミリに。10ミリ以上の降水は去年12月24日以来、49日ぶりです。

【写真を見る】水不足深刻 久しぶりの雨は“恵みの雨”になった？豊川用水の節水続く農家 ｢作物的にはもうちょっと雨欲しかった」

（街の人）

Q.久しぶりに雨が降ったが？

「うれしい。朝、草木に元気が出てきたので」

「恵みの雨になると思う」

この雨は農家にとっても「恵みの雨」となったのでしょうか…。

節水続く農家 ダイコンは“てのひらサイズ”に

（西山農園 西山直司代表）

「ありがたい雨だったと思う」



愛知県田原市の西山直司さん。この時期は主にダイコンを生産しています。2週間前に取材した時は…



（松本道弥アナウンサー 1月29日）

「これ、めちゃくちゃ小さい（ダイコン）ですな。てのひらサイズくらい」

極端に雨が少なく生育に影響が…。乾燥していた畑の土はこの雨でかなり湿ったように見えます。



（西山代表）

「土が固くて（ダイコンが）抜けない状況だったが、これ（雨）で抜くのは楽になるかな」

豊川用水は2月10日からさらに節水強化

ただ、愛知県田原市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水は、水がめの宇連ダムの貯水率が4・5%まで下がり、2月10日からは節水がさらに強化されました。

（西山代表）

「降った雨の量がそれほど多くないので、どの程度生育を促進するかわからない。作物的にはもうちょっと雨が欲しかった」



田原市の雨も昼頃には上がっていて、天気予報が気になる日々はまだ続きそうです。