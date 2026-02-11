遊助、湘南乃風やMay J.ら計6組とコラボしたリアレンジアルバムのリリース決定！デビュー17周年記念日を華々しく飾る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

遊助がデビュー17周年記念日となる3月11日に、初のリアレンジアルバムとなる『遊助世代』をリリースすることが決定。全10曲・計6組のコラボアーティストが参加することが発表された。

■過去代表作10曲を“令和の新曲”として鳴らし直す

今回のアルバムは、遊助として初の試みとなった“リアレンジアルバム”で、『遊助世代』は遊助のヒットした過去代表曲10曲を“令和の新曲”として鳴らし直すコラボリアレンジアルバム。

幕開けを飾るのは「わんぱく野球バカ 遊turing 湘南乃風」。続く「ミツバチ 遊turing lecca」で熱量を一気に引き上げ、「ひまわり」「たんぽぽ」で原点の強さを提示しつつ、中盤から終盤にかけてはMay J.を始めとするコラボ曲群で楽曲の輪郭を更新。ラストは「みんなのうた」で“今の遊助”として着地する。17周年の節目に、20周年へ向けた助走を刻む作品となっている。

また、2週連続での先行配信も決定。2月25日「わんぱく野球バカ 遊turing 湘南乃風」、3月4日に「ライオン 遊turing ラナメリサ」がそれぞれ先行配信される。

本作のアートワークは、“世代認定”というコンセプトをパッケージそのものに落とし込んだ特別仕様。表紙は遊助の象徴色である“黄色”を和の黄金色へ昇華させ、ひまわりモチーフと墨のタイトルで巻物・書の世界観を表現。完全生産限定盤では、開くと金屏風のように広がる屏風型ビジュアルを核に、絵巻のようなワイドな絵柄が展開される。アクリルスタンド等を飾れる“金屏風風”の立て紙（＝遊助世代屏風）を付属し、遊助らしい“黄色”のイメージを和風の黄金色として落とし込んだ“世代認定”特別仕様となっている。

CDはひまわり意匠の紙ジャケットに収められ、さらに様々なきっかけで遊助と出会い“世代”になったCrewへ向けた「世代認定書」を封入。聴くだけでなく、手に取り、開き、飾ることで完成する“世代の記念品”として仕立てられている。

そして、遊助およびフィーチャリングとして参加した6組からのコメントも到着した。