遊助、湘南乃風やMay J.ら計6組とコラボしたリアレンジアルバムのリリース決定！デビュー17周年記念日を華々しく飾る
遊助がデビュー17周年記念日となる3月11日に、初のリアレンジアルバムとなる『遊助世代』をリリースすることが決定。全10曲・計6組のコラボアーティストが参加することが発表された。
■過去代表作10曲を“令和の新曲”として鳴らし直す
今回のアルバムは、遊助として初の試みとなった“リアレンジアルバム”で、『遊助世代』は遊助のヒットした過去代表曲10曲を“令和の新曲”として鳴らし直すコラボリアレンジアルバム。
幕開けを飾るのは「わんぱく野球バカ 遊turing 湘南乃風」。続く「ミツバチ 遊turing lecca」で熱量を一気に引き上げ、「ひまわり」「たんぽぽ」で原点の強さを提示しつつ、中盤から終盤にかけてはMay J.を始めとするコラボ曲群で楽曲の輪郭を更新。ラストは「みんなのうた」で“今の遊助”として着地する。17周年の節目に、20周年へ向けた助走を刻む作品となっている。
また、2週連続での先行配信も決定。2月25日「わんぱく野球バカ 遊turing 湘南乃風」、3月4日に「ライオン 遊turing ラナメリサ」がそれぞれ先行配信される。
本作のアートワークは、“世代認定”というコンセプトをパッケージそのものに落とし込んだ特別仕様。表紙は遊助の象徴色である“黄色”を和の黄金色へ昇華させ、ひまわりモチーフと墨のタイトルで巻物・書の世界観を表現。完全生産限定盤では、開くと金屏風のように広がる屏風型ビジュアルを核に、絵巻のようなワイドな絵柄が展開される。アクリルスタンド等を飾れる“金屏風風”の立て紙（＝遊助世代屏風）を付属し、遊助らしい“黄色”のイメージを和風の黄金色として落とし込んだ“世代認定”特別仕様となっている。
CDはひまわり意匠の紙ジャケットに収められ、さらに様々なきっかけで遊助と出会い“世代”になったCrewへ向けた「世代認定書」を封入。聴くだけでなく、手に取り、開き、飾ることで完成する“世代の記念品”として仕立てられている。
そして、遊助およびフィーチャリングとして参加した6組からのコメントも到着した。
■参加アーティストコメント
●遊助
思い入れのある当時の曲達を、思い入れのあるアーティストやstaff達と、今の自分だからこそ作れる音や感覚や声で仕上げてみました。
僕自身色々な世代の方からよく言われるのが「世代です」です。
そんないろんな世代の人達が時代を、超えたり戻ったりして頂けたら幸いです。
●湘南乃風（「わんぱく野球バカ」参加）
地元が近いこともあり、湘南乃風がまだグループになる前からずっと僕らを見て応援してくれていた遊助からのオファー。
断る理由なんてあるはずもあく、愛情を込めて、全力で制作させてもらいました。
原曲の野球という表現を軸に、歌詞を加え、僕ららしい“応援歌”に仕上げることができたと思います。
頑張る人の背中を、熱く押せる一曲になっていたら嬉しいです。ぜひ、楽しみにしていてください。
●Express（「Baby Baby」参加）
遊助君と初めてお会いしたのは2023年6月の佐賀県のフェスでした。
遊助君から『曲知ってるよ！』と話しかけていただき、
僕の存在を知ってくれていた事にびっくりしたと同時に純粋に嬉しかったです。
今回、遊助君の「Baby baby」のバースを書かせていただきました。
レコーディングもGood Vibesで終始楽しく、勉強になる事も沢山あり刺激的な時間でした！
僕自身、久々のラブソングでしたが過去の恋愛経験を思い出し甘く切ない中に漢臭いラブソングになりました。
皆さん是非楽しみにしててください！
●lecca（「ミツバチ」参加）
とっても楽しい曲に声をかけてもらって本当に光栄でした。
遊助と二人で曲をやるのは一体何年ぶり？とそれぞれが歩んできた道に思いを馳せつつ、
今も昔も彼ほど真剣に全力で遊ぼうと切磋琢磨して生きる人を他に知らないことに気づきました。
全力で遊ぶために、陰でずっと全力で努力してきたんだろうと想像します。
ひまわりみたいに明るく強く生きる彼を見習って、私ももっと頑張ろうと思わされました！
20代の時じゃなくて今の今、ミツバチを歌わせてもらえて歌詞書いてて自分が元気をもらったので、
原曲とはまた違う、陽気なおばちゃんミツバチが混じったバージョンのミツバチも皆さんぜひお楽しみください。
●May J.（「いちょう」参加）
遊助さんが部屋に入ってきた瞬間、その場が一気に明るくなり、周りの皆さんを自然と笑顔にしてしまう、
まさに生粋のエンターテイナーだと感じました。
レコーディングでは常にご自身と真摯に向き合い、魂を込めて歌われる姿に感動しました。
遊助さんの大切な楽曲に、女性目線の想いを込めて歌わせていただけたこと、とても光栄に思っています。
まっすぐで太陽のように明るい歌声に負けないよう、私も全力で歌いました！
●ラナメリサ（「ライオン」参加）
人生初めてのfeat.作品が遊助さんの楽曲で光栄です。めちゃめちゃ楽しかったです。
私と遊助さんの歌声のギャップで、この曲に込められた誰かを想う気持ちがしっかり表現できたと思います。完璧です。
皆さんに届きますように。
●大原櫻子（「全部好き。」参加）
今回、「全部好き。」でコラボレーションさせていただきました！
とても真っ直ぐな心が温まる曲で、歌っている時も思わずにこやかになる楽曲！
それも遊助さんのお人柄がぎゅっと詰まっているからと感じました。
レコーディング現場で遊助さんにお会て、歌い終えるたびレコーディングブースの外を見ると、
親指立てて「いいねっ！」と言ってくださるのが嬉しかったです♪
当初ユニゾンが多かったのですが、最終的にところどころハモらせていただきました！
より彩り豊かになっていたらと思います。
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
ALBUM『遊助世代』
