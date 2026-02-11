4人組お笑いグループ・ぼる塾の酒寄希望さん（37）が11日、ぼる塾のYouTubeチャンネルを更新し、第2子妊娠を発表しました。

ぼる塾は2019年に、酒寄さん・田辺智加さん（42）のコンビ『猫塾』と、きりやはるかさん（31）・あんりさん（31）のコンビ『しんぼる』が合体し、4人組として結成。酒寄さんは、ぼる塾の結成当初から産休に入り第1子を出産。その後、育休を経て2022年11月から舞台復帰していました。

■酒寄の妊娠発表 田辺「予感していたよ」

酒寄さんは動画で「新しい命を授かりました」と報告。さらに「去年の年末あたりから突然舞台が3人のことが増えたから、“酒寄さん体調大丈夫か”と思って心配してくださっている方がいたら大変申し訳ないです」とメッセージを送りました。

また、メンバーに報告した時を振り返り、あんりさんときりやさんは「えー！」と驚きの反応を見せたそうで、それに対して田辺さんは「予感していたよ」と酒寄さんの変化に気づいていたといいます。

そして、今後の活動について酒寄さんは「4人で立てるライブは4人で立てていけたら」と明かし、あんりさんは「（酒寄さんの）体調と相談して出られるものには出て行くスタンス」と語りました。