吉本興業所属の8人組ボーイズグループ・OCTPATHの初となる冠番組『OCTPATH魂（オクトパスピリッツ）』の放送が決定しました。

人気グループINIを生み出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の元練習生から結成されたOCTPATH。メンバーの中にはオーディション時、ラップで1位をおさめた海帆さんをはじめ自ら振り付け、英語が堪能など様々な才能を持つメンバーが在籍しています。

OCTPATH初の冠番組となる『OCTPATH魂』、略して“オクスピ”は人々を笑顔に、そして知名度アップを目指して体当たりで“魂”をささげ、がむしゃらに頑張る番組となっています。

メンバーの古瀬直輝さん（27）は「OCTPATHがデビュー4周年を迎えたタイミングで冠番組を持たせていただくことになり、すごく感謝の気持ちでいっぱいです！ 8人それぞれ赤裸々に解放し、番組を盛り上げ、楽しんでいただけるようにどんなことにも挑戦していきます！ 5年目に突入し、勢いや結束力が増した8人だからこそお届けできる番組にしたいと思います！ その中で、たくさんの方に仲の良さだったり、多幸感あふれる8人の魅力だったりを1人でも多くの方に知っていただきたいです」と意気込みのコメントを寄せています。

番組は2月26日から毎週木曜日の深夜24時59分から日本テレビにて放送されます。