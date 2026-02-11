11日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のアイシンティルマーレ碧南が14日（土）と15日（日）に碧南市臨海体育館で行われるVリーグ男子のホームゲームにて、イベントを行うことをクラブ公式サイトで発表した。

碧南市臨海体育館に奈良ドリーマーズを迎えるＴ碧南。両日12:10頃、会場に来場した方に、MCとＴ碧南のマスコットキャラクターのティルゴンが直接インタビューをし、選手への熱い応援メッセージを届けられる「Tealmare OPENING SHOW」や、両日ともに開場から試合開始13:00まで会場内にメッセージBOXを設置するイベントも実施。用意された記入用紙・筆記具で投稿したメッセージは、両日12:25頃のプライムタイムや試合時のセット間にMCが一部抽選にて読み上げられる。

また両日 、開場から2、3セット間のインターバル終了まで公式SNSのフォローと、指定のハッシュタグ #アイシンティルマーレ碧南 をつけて、XやInstagramで「アイシンティルマーレ碧南の魅力やおすすめ情報」を投稿すると、選手クリアカードをランダムで1枚プレゼントされるイベントも実施。全18選手のクリアカードが用意されている。さらに、両日12:27頃の選手入場ではＴ碧南のエントリープレイヤー14人がサイン入りカラーボールを投げ込む予定だ。

他にも、来場者プレゼントとして、14日（土）には先着200名にマルチショルダー、15日（日）には先着200名にコンパクトクッションがプレゼントされる。さらに開場から試合終了後15分後まで、ファンクラブ会員限定アプリでティルコインを貯めていくと、コイン数に応じて限定グッズなどのプレゼントがあるイベントも用意している。詳細はファンクラブ特典のスマートフォン公式アプリ内で確認できるそうだ。

盛りだくさんのイベントを機に試合に足を運んでみるのはいかがだろうか。



