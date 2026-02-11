すっかり主要重賞レースでの恒例企画となったギャンブル王じゃいとの馬券対決。2026年最初はサマーチャンピオン以来2度目の登場となるグラビアアイドルの葉月あや。

馬券対決第7弾は「第53回佐賀記念」を含む3レースでガチンコバトル！！

前回のこの2人の対決は、葉月あやに軍配。ここはじゃいがリベンジ戦に燃えているはずだ。

対決のルールは、お互いにそれぞれのレースで1万円分の買い目を出し合い、その収支を競う。

また、スポニチ競馬Web公式Xでは、「じゃい」「葉月あや」のどちらが勝利するかを予想するだけで1万円相当の佐賀牛が当たるキャンペーンを実施中なので、そちらもお見逃しなく！

【じゃい】さあ、今回は葉月さんとの勝負！いい勝負になるよう頑張ります！

まずは佐賀9R。

ここは強い勝ちっぷりで連勝中の（2）バイルシュタインが本命。一息入っても仕上がりは順調。勝ち負けになる。

相手は（3）クライミーアリバー。佐賀に来てから3戦してオール連対。しかも2連勝中。相手は強くなるが、ここも通過点の可能性も十分。この2頭が強いとみる。

他は混戦で展開が向けば（1）イチノコマチ、前走完勝の（8）エアグリフォン、近走の内容が安定している（5）リネンスピリットにもチャンスはある。

馬券は3連単（2）（3）→（2）（3）→（1）（5）（8）6点を各1500円と馬連（2）（3）を1000円の計1万円勝負！

10R佐賀記念はオケマルがどんなレースをするか楽しみだが、やはり中央勢が優勢。

本命は（6）カズタンジャー。前走は2着に敗れたものの調子は上がっている。このメンバーなら首位争いできる。

対抗は（11）カゼノランナー。前走は中山で完勝。距離も馬場も合うだろう。ここでは恥ずかしい競馬はできない。

3番手は（8）デルマソトガケ。ここに来て調子を取り戻している。潜在能力ならここでも上位。

他では実績十分の（4）アラジンバローズ。（12）オケマルがどこまで頑張れるかは見ものだが、そこそこ売れそうなので応援だけする。

馬券は3連単（6）（11）→（6）（11）→（4）（8）4点を各2500円の計1万円勝負！

佐賀11Rは（5）キトーウィンの巻き返しを狙いたい。前走もそこまで負けていないし、状態も悪くない。流れ一つで。

相手は行けばしぶとい（2）レディオガガ、間隔を空けたが力は出せる状態の（9）サンスイレン。

他では（1）パトリオットゲーム、（4）エイシンチェンバー、（6）ベイデンマリーナを。

馬券は3連単1頭軸マルチ（5）−（1）（2）（4）（6）（9）60点を各100円、複勝（5）4000円の計1万円勝負でよろしくちゃーん！

【葉月あや】また佐賀記念でじゃいさんとの勝負です！

じゃいさんは競馬玄人で、前回の勝負の買い目から高配当狙いのイメージがあるので戦えるようになるべく絞って考えました！

当たりますように！

9Rは本命を（2）バイルシュタインと（3）クライミーアリバーで迷ったのでこの2頭を軸に。

2頭とも中央から来てて、地方転入後は1、2着の成績なのでこの2頭が抜けてるかなぁ…と。

このレース固そうなので、点数を絞って人気どころを厚めに、穴で気になった（1）イチノコマチと（8）エアグリフォンを入れて勝負。

3連単フォーメーション（2）＝（3）−（1）（5）（8）各1000円、3連複（2）−（3）−（8）3000円、（2）−（3）−（1）1000円

10R佐賀記念も絞って当てにいきます！

今回佐賀記念で、川田騎手は佐賀出身の地元。（6）カズタンジャーは最近の2000メートル超えで成績は3着以内。安定してるので。

相手は（11）カゼノランナーは西村騎手で2回騎乗。両方とも1着なので相性抜群。初めてのダートでカズタンジャーに勝ってるので2着まで狙いたい。

単勝（6）7000円、3連単（6）−（8）（11）−（3）（5）（8）（11）各500円

最後に11Rで締め！

金山騎手は（5）キトーウィンにずっと騎乗していて馬の性格など理解していると思うのでその点は強みかなと。両隣を考えたらいい位置をスムーズに取れそう。

（4）エイシンチェンバーは上がりタイムも良く、着順もどんどん上げてきてるので期待を込めて。

馬連（5）＝（9）5000円、（4）＝（5）3000円、3連複（4）−（5）−（9）2000円