梅宮アンナにいまだ寄せられる「別れて正解」の声、“元カレ”羽賀研二容疑者逮捕で際立つ「新パートナー」との充実ぶり

2月10日、タレントで実業家の羽賀研二容疑者が、女性2人への不同意わいせつの疑いで、沖縄県警に逮捕されたことが発覚した。

「報道によれば、羽賀容疑者は2025年3月に沖縄県内の飲食店で、女性2人の体を触ったほか、キスをしようとした疑いがあるとされています。2007年に詐欺・恐喝未遂容疑で逮捕されて実刑判決を受けて服役を終えた後も、たびたび逮捕されており、今回で4度めとなります」（スポーツ紙記者）

1990年代、羽賀容疑者は梅宮アンナと交際し、当時のワイドショーでその動向が連日のように取りあげられた。アンナの父で亡くなった梅宮辰夫さんが、羽賀容疑者を「稀代のワル」と称したことは現在も語り継がれている。そのためか、今回の逮捕報道を受けて、Xでは

《梅宮アンナさん別れられてほんと良かったですね》

《梅宮アンナは別れて正解でしたね》

など、アンナを想起する声が聞かれていた。ただ、アンナはすでに新たなパートナーと歩んでいる。

「2025年5月、アンナさんはInstagramでアートディレクターの世継恭規さんと結婚したことを報告しました。2人で撮影した写真をアップすると、SNSでは『一瞬お父様かと』など、辰夫さんと風貌や雰囲気が似ていることを指摘する声がたびたびあがっています。

アンナさんは2024年に乳がんのステージ3であることを公表し、闘病生活を続けています。2025年10月の『めざましmedia』の取材に対し、世継さんも脳梗塞などの大病を経験し、現在も後遺症が残っている状態だと話しており、似た境遇から、お互いに理解し合える関係性のようです」（芸能記者）

アンナは2026年1月12日のInstagramで、夫と2人でモルディブに新婚旅行をした写真を投稿している。闘病生活を続けながらも、夫婦の時間を満喫しているようだが、現在に至るまでアンナは苦難を経験していた。

「羽賀さんと破局後、アンナさんは2001年に一般男性と“おめでた結婚”し、翌年に長女が誕生したものの、2003年に離婚しました。スピード離婚した元夫は、2004年に賭博開帳図利容疑で逮捕され、アンナさんの“男運”の悪さを心配する向きも多かったのです。しかし現在は新たなパートナーの世継さんが、闘病するアンナさんを献身的に支えているようです」（同前）

新たな伴侶と寄り添う娘の姿に、辰夫さんも安心していることだろう。