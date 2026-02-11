2025年にNetflixで配信されたtimeleszのオーディション番組『timelesz project -AUDITION-（タイプロ）』。その中で最終審査まで残った候補生の浅井乃我（のあ）が、2月10日、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアとして所属し、公式サイトに写真が掲載された。

「浅井さんは、アメリカ出身のハーフで2007年生まれ。オーディションでは、抜群のダンススキルを披露するなど、存在感を放っていました。日本語のコミュニケーションに戸惑う場面もありましたが、持ち前の明るさと人なつこさで、視聴者からも好感触を得ていました」（芸能プロ関係者）

そんな実力者だった浅井だが、最終審査で脱落。その後、米国に帰国したが、2025年12月9日、ジュニアの舞台『ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSE-』にサプライズ登壇し、ジュニアに加入したことを発表していた。

「2月になり、ジュニア公式サイトに浅井さんのアーティスト写真が掲載されました。黒と緑のチェック柄のシャツを羽織り、クールな表情や笑顔など、複数枚の写真がアップされています。正式な入所日は10月13日と記載されており、すでに10月には事務所に所属していたようです」（同前）

アーティスト写真は、SNSでも多数、拡散された。とくにXでは、ジュニアへ正式に仲間入りした喜びを語るファンとともに、あることに注目が集まっていた。

《みんなまだ8歳とか10歳が多い中で19歳でこの事務所を選んでくれたのが嬉しい》

《がんばれ19歳》

同期の中で19歳と、浅井がダントツで年上だったことに驚く声が寄せられていた。

「2025年に入所したジュニアは全部で21人。浅井さんと同期となるジュニアたちが並んでいましたが、下は7歳からと、小学生の入所者が目立ちました。浅井さんの19歳という年齢は、同期の中ではかなり年上となります」（前出・芸能プロ関係者）

若い世代が集まる中で、入所を決めた浅井。彼には強い覚悟が見て取れると、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「今回の入所は、タイプロ後に事務所側が浅井さんに声をかけた、という経緯だといいます。その後、SUPER EIGHTの大倉忠義さんとも面談し『ジュニアとして、一からがんばりたい』と伝えられたと、大倉さんが明かしていました。オーディションで知名度も上がっている中、初心に戻り、努力していきたいという意欲が感じられます」

今後、ジュニアとしての活躍に目が離せない。