新日本プロレス１１日の大阪大会で、ＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太（３２）がジェイク・リー（３７）の挑戦を退け初防衛に成功した。

一進一退の攻防が動いたのは２０分過ぎだった。Ｄ４Ｃ（変型ブレーンバスター）を浴びた辻はＦＢＳかわすと、ジェイクをコーナーに乗せてゲレーロスペシャルをさく裂させた。しかしジーンブラスターをカウンターのヒザで迎撃され、チョークスラムで形勢逆転を許した。

それでもＦＢＳにカウンターのヘッドバットを見舞うと、必殺のジーンブラスターを発射。これをカウント２で返し狂気じみた執念を見せたジェイクを、ジャンピングニーからのジーンブラスターで振り切った。

試合後のリング上でマイクを握った辻は「正直言うと、ここで言うべきことではないかもしれない。でも俺はこの団体を守る責任がある。いまここで俺は覚悟を決める。おいブシロード！ 俺たちレスラーはな、カードゲームのカードじゃねえんだよ！」と絶叫。「俺たちはこのリングで命をかけて戦ってるんだ。このベルトの重みが分かるか？ このベルトはここで戦う全レスラーの覚悟と命の代償なんだ。このリングは俺たちが自分の人生を表現する場所なんだ」と主張した。

近年の新日本は２４年にオカダ・カズチカ、２５年に内藤哲也、そして今年はＥＶＩＬ、高橋ヒロムと退団者が相次いでいた。この状況で王者となった辻は「俺はこの団体が好きだ。新日本が好きなんだ。ライオンマークを堂々と掲げていたいんだよ。俺は守る。このベルトも、このリングも、そしてこの新日本プロレスも。だから同じ方向を向いてくれ。このリングをもっと強く、もっとデカくするために一緒に歩いて行こうぜ」と呼びかけ。「この先の未来は俺たちが創るんだ。全員でこの新日本プロレスを創っていくんだ。覚悟はいいか？」と豪語していた。