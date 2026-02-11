丸山茂樹氏が山本とゴルフ満喫「今年もめっちゃ盛り上がった」

ドジャースの山本由伸投手が、プロゴルファーの丸山茂樹氏とゴルフを楽しんだようだ。丸山氏が10日（日本時間11日）、自身のインスタグラムを更新。「今年も山本由伸君とゴルフをするIn Arizonaの旅に行って来た」と報告し、ラウンドする様子などを公開している。

投稿では、晴天のアリゾナでゴルフを楽しむ動画や写真をアップ。丸山氏は「去年も盛り上がったけど 今年もめっちゃ盛り上がった」と、2年連続での“ゴルフ旅”を満喫した様子だ。

また、「今回もマネージャーのヨイチ君が色々やってくれて 由伸carも貸してくれた ほんとにありがとう」と、山本のサポートや愛車の貸し出しに感謝。「また次の機会を楽しみしてるね」と綴った。

最後には「先ずはドジャースキャンプ そしてWBC頑張ってね」とエール。13日（同14日）のバッテリー組キャンプイン、そして3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向かう右腕にとって、束の間のリフレッシュとなったようだ。（Full-Count編集部）