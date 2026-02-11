ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が繰り広げられている。フリースタイルスキー女子中国代表のスター選手アイリーン・グー（谷愛凌）は女子スロープスタイルで銀メダルを獲得。父が米国人で、米国育ちながらも母の母国である中国代表を選択。大会中には、受けた過酷な非難の実情を明かした。

代表選択を巡って非難を浴び続けてきたことを明かしていたグー。中国紙「チャイナデイリー」公式YouTubeチャンネルは、銀メダル獲得後のグーの会見映像を公開。大センセーションを起こした北京五輪以降の4年間について「どんな22歳も経験するべきじゃない様々なことを経験した」とし、「誹謗中傷や物理的な攻撃まで、なんでもあった」と衝撃的な告白をした。

しかし、「私は強くなったわ。若さの良いところは、それに対応してそこから学び、強くなれること」と自身のマインドセットを説明。競技については18歳時から技術面で向上することはないのではないかと思った時期もあったと言うが、「それを克服して五輪の舞台で最高の滑りができたことは特別な体験」と歓喜していた。

前回大会でハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエアで金メダル2つ、銀メダル1つを獲得したグー。16歳の時に中国で6つの異なるファッション誌の表紙を飾り、モデルとしても活躍。現役のスタンフォード大生とされ文武両道を貫いている。2026年の年頭時点で中国のSNS「ウェイボー」のフォロワーを700万人以上を誇り、インフルエンサーの側面も持つ。米経済誌「フォーブス」によると、年間2300万ドル（約36億円）稼ぐことも紹介された。



