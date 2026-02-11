今回紹介するのは、Threadsに投稿された首にブラシをさしていた猫ちゃん。いったいどうして、こうなったのか？気になる投稿を紹介します。投稿はThreadsにて、17万回以上表示。いいね数は2.2万件を超えました。

【写真：ふと猫のことを見たら…あまりにも予想外な物が『くっついている光景』に爆笑】

何で人のくしささってるの？笑

今回、Threadsに投稿したのは「saya」さん。

投稿されたのは飼われている猫ちゃんの写真。廊下で座っていた猫ちゃんですが、その見た目にはある違和感が…。なんと、首元にブラシがささっていたのです。これには思わず笑ってしまいます。

投稿主さんによると、猫ちゃんの首には鈴付きの健康祈願の御守りがついていたとのこと。今回ささっていたブラシは、どうやらその鈴の穴に挟まっていたようです。

投稿主さんが外出している間にささったようで、どうしてこのような事態になったのかは謎。しかし、当の本人は特に気にしていない様子だったそうです。たしかに「どうしたの？」みたいなことを思ってそうな顔をしていますね。

ブラシがささった猫ちゃんにSNS民爆笑

首元にブラシがささっていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「にゃんか付いてきた」「早くとってくれにゃ」「何か刺さりました。取ってください…」「取れなくて絶望してるの可愛すぎる」「なんでやろなって顔してる」などの声が多く寄せられていました。どうやら、今回の投稿、多くの猫好きさんに笑いと癒しを届けてくれたようですね。

Threadsアカウント「saya」では、猫ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。のびのび過ごす猫の姿はいつ見ても心が和みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「saya」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。