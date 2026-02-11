◆紅白戦 紅組０−白組３（１１日・ＳＯＫＫＥＮ）＝特別ルール＝

ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手（２４）が１１日、白組の先発として今キャンプ初の紅白戦に登板した。先頭の広岡を歩かせたが、最速１４７キロで１回を無安打無失点。最後は野口からスローカーブで空振り三振を奪った。８日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では充電切れだったピッチコムも装着したが、球種の豊富さから生まれる「宿題」も持ち帰った。

「普通のカーブなのか、スローカーブなのか。どっちを要求されているのか分からなかったので…」。カウントは２―２。２種類のカーブを投げられる宮城の意図は、２４年から導入する１１０キロ台後半の方だった。ピッチコムに細かい「速遅」の設定まではなく「とっさに。ボールでもいい」と９０キロ台後半を選択した。

対応を急ぐのは、普段から呼吸を合わせている若月。「どうしていこうかという感じです」とスローカーブを「特殊球」とし、ピッチコムのボタンに組み込むことも検討中だ。今回は設置されなかったが、ＷＢＣではピッチクロックも使用。２大会連続出場の左腕は「ここでスライダーを投げたいな、とか。タイムのことを考えたら、ちょっと遠慮しなきゃいけない部分も出てくるのかな」と想定もした。連続世界一には欠かせない宮城の技術。突き詰めて勝負する。（長田 亨）