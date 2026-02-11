◆サウジダービー・Ｇ３（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル）＝２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場追い切り

兵庫ジュニアグランプリからの重賞連勝を狙うトウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ドレフォン）は主戦の鮫島克駿騎手が騎乗し、ダートコースをゆったりと単走で駆けた。「輸送してしぼんだところもあったようですが、体重も戻って、馬に元気が戻っています。テンションが高い馬なので、落ち着かせるような感じでいきました」と鞍上は意図を説明した。

その鮫島克駿騎手はサウジアラビアでの競馬は初めてになる。この日は僚馬のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）、さらには１３５１ターフスプリントに出走するパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）の調教にも騎乗。精力的に汗を流した。「日本人スタッフが多いですし、特に不安や心配なくやれています」と説明。週末は自身にとっても初となる海外重賞タイトルを目指す。