スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠を達成し、２２年に引退した高木菜那さんが１１日までにＳＮＳを更新。ミラノ・コルティナ五輪のメダリストとの２ショットをアップして話題になっている。

高木さんは自身のインスタグラムで「スキージャンプ混合団体銅メダル 本当におめでとうございます！！」とつづると、スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅との２ショットを公開した。

続けて「沙羅ちゃんの笑顔がミラノ・コルティナオリンピックで見ることができて本当に嬉しいです。 沙羅ちゃんは、私が引退してから何度かインタビューをさせていただきました。 いろんなことを乗り越え戦ってきて迎えた、この瞬間。陰ながらずっとずっと応援していたので、本当に嬉しいです」と喜びをあらわにした。

さらに「女子はまだラージヒルが残ってます。 男子はラージヒルと新種目のスーパーチーム！ みんな自分らしいジャンプでイタリアの空を飛べますように。 ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ 本当におめでとうございます！」と応援コメントで締めた。

この投稿に「今日の沙羅ちゃん素晴らしかったですネ」「丸山選手がメダル確定した時 素早く抱き合って、喜んでた姿 感動しました」「高木菜那さん高梨沙羅選手のインタビューとツーショット写真投稿ありがとうございます」「お〜２人共可愛いいねえ〜」「私も２人の間に挟まれたい！」などのコメントが寄せられている。