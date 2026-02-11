アメリカNBCの有名司会者の母親が行方不明となっている事件で、10日、事情を知っているとみられる人物が拘束されたことがわかりました。

NBCの有名司会者サバンナ・ガスリーさんの母、ナンシーさん（84）は先月31日から行方不明になっていますが、アメリカメディアは10日、地元当局がアリゾナ州で事情を知っているとみられる人物を拘束したと伝えました。

ナンシーさんの行方はまだわかっていません。

ナンシーさんは先月31日の夜、家族との食事後、帰宅したところを目撃されたのを最後に行方不明になっていて、地元当局は、今月1日未明に撮影されたナンシーさんの自宅玄関の防犯カメラ映像を10日に公開しました。映像には目出し帽をかぶった人物が家を物色し、カメラをふさぐ様子が映っています。

玄関にはナンシーさんの血痕が残されていたほか、ナンシーさんのペースメーカーが切断されていたことなどから、地元警察は誘拐されたとみて捜査しています。

アメリカメディアには身代金の要求文も届いていたということで、娘のサバンナ・ガスリーさんは、身代金の支払いに応じる意向を示した上で情報提供を呼びかけていました。