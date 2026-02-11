中国が2020年6月に秘密裏に爆発を伴う核実験を行ったとアメリカ国務省の高官が発言したことについて、中国外務省の報道官は「事実無根だ」と否定しました。

アメリカ国務省の高官は6日、スイスで開かれた会合で「中国が2020年の6月に爆発を伴う核実験を行った」との分析を明らかにしました。

これまで中国が最後に核実験を行ったのは1996年だとされていますが、アメリカ国務省高官は、事実を隠ぺいするため、核実験の際に出る地震波を検知されないようにしていたとも主張しています。

これについて中国外務省の林剣報道官は11日の会見で、次のように否定しました。

中国外務省 林剣 報道官

「アメリカは中国が核実験を行ったと非難したが事実無根だ」

アメリカとロシアの間の核軍縮の枠組み、「新START」が今月5日に失効するなど核管理をめぐる状況が流動的になっていますが、林剣報道官は「アメリカは核軍縮の責任を中国に転嫁させるために中国を中傷している」と主張。「中国はアメリカ自身が核実験を再開するための口実を作ることに反対する」と反発しました。