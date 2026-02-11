大相撲の幕内・朝白龍（27＝高砂部屋）の幕内昇進祝賀会が11日、東京都内のホテルで開かれ、モンゴルから来日中の両親ら約130人が祝った。

新入幕だった先場所では5連敗も経験したが、千秋楽で白星を挙げ8勝7敗。「負け越したらどうしようかなと思っていたけど、結果的に勝ち越せて良かった」と柔和な笑みを浮かべた。師匠の高砂親方（元関脇・朝赤龍）も「7勝7敗で（千秋楽で）負けたら今日の昇進パーティーもないなと（笑い）。よく勝ち越してくれて、こうやってお祝いできた」と上機嫌だった。

幕下だった昨年春場所から勝ち越しを続け、十両を2場所で通過した。「人生が変わった。まさか1年後にこうなっているとは思っていなかった」。主役の祝賀会は初めてで「うれしいです。ちょっと緊張」と話した。

「今年の目標は三役に上がること。皆さんの期待に応えられるように一生懸命頑張る」。春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）へ「目の前のことをしっかりやって、稽古もしっかりして、ケガをせずに番付をちょっとずつ上げていく」と力を込めた。