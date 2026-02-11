ＴＷＩＣＥのダヒョンが足首を骨折し活動を中断すると１１日、所属事務所ＪＹＰエンターテインメントが公式サイトを通して発表した。

＜ＪＹＰ公式コメント全文＞

こんにちは、ＪＹＰエンターテインメントです。

ＴＷＩＣＥメンバーのダヒョンは、ツアー１ｓｔ区間の序盤に足首異常が発見されアメリカで継続して治療をしていましたが、韓国入国後に精密検査を行った結果骨折していることが判明し、医療スタッフから十分な休養と治療が必要だと診断されました。

ダヒョンは１月から始まった北米公演で、ファンの皆さんと会えることを誰よりも楽しみにしており、負傷後も座りながら公演に参加するなど最後まで最善を尽くしてきました。しかし公演の特性上、継続的な歩行や動線移動、ダンスパフォーマンスなどが骨折部位に大きな負担をかけることを考慮し、アーティスト本人とスタッフ、医療スタッフと話し合った末、ダヒョンの健康が最優先であると判断し２月１３日から３月７日までの北米公演には参加しないことを決定しました。

ダヒョンはしばらく休養と治療に専念し、回復経過を細心に確認しながら協議を行い、日程への合流可否を決める予定です。

突然のお知らせに驚かれたファンの皆さんには、心よりお詫び申し上げます。残念ですが、ダヒョンの早期回復のための決定を広い心でご理解をお願いします。しっかり回復した後、より元気な姿で再会できるよう最善の努力をいたします。

いつもあたたかな応援と愛情を送ってくださるファンの皆さんに、深く感謝を申し上げます。ありがとうございます。