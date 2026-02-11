「生きていると信じる…」人気司会者の84歳母親が誘拐され身代金要求“9億円”超　自宅の防犯カメラに不審人物　アメリカ・アリゾナ州

住宅の玄関前で目撃された覆面姿の人物。

腰には、銃のようなものを携えているのが確認できます。

実は、FBI（アメリカ連邦捜査局）が公開した映像が今、全米を揺るがしている誘拐事件の手がかりとして公開されたものなのです。

アメリカのNBCテレビの情報番組「TODAY」の人気司会者 サバンナ・ガスリーさん：

まだ母が生きていると信じています。皆さんの助けが必要です。

2月1日、母親のナンシーさん（84）が、アリゾナ州の自宅から姿を消しました。

自宅からはナンシーさんの血痕も検出されており、FBIと地元警察は誘拐事件として捜査しています。

そして、失踪した日の自宅玄関に設置されていたカメラが捉えた映像を公開。

不審な人物が手でレンズを覆い隠したり、草木を使って視界を遮ろうとする様子が映っていました。

この誘拐事件はトランプ大統領の耳にも。

トランプ大統領：

これはひどい出来事だと思う。珍しいケースだが、私たちは真相を突き止める。

地元メディアによりますと、犯人から身代金として600万ドル、日本円で9億円以上の暗号資産が要求されているといいます。

また先ほど、地元当局が男性1人を拘留し、事件について事情聴取していると明らかにしました。