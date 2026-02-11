お笑いカルテットぼる塾が11日、YouTubeチャンネルを更新。酒寄希望（37）が第2子の妊娠を報告した。

酒寄が「皆さま、聞いてください。わたくし、酒寄希望、新しい命を授かりました」と報告すると、他の3人は拍手をして「おめでとう！」と祝福。酒寄は「去年の年末あたりから突然、舞台が3人のことが増えたから、もしかして酒寄さん体調大丈夫って心配してくださった方は申し訳ないです。赤ちゃんがおなかに宿ってまして…」と打ち明けた。

「みたらし」の愛称で親しまれている酒寄の長男について「みたらしがお兄ちゃんになります」と伝えると、あんりが「感慨深いねー」と話した。

メンバーには先に報告していたと明かし、「あんりちゃんとはるちゃんは『えー！』ってむちゃくちゃ驚いてくれて、田辺さんだけなぜか『予感してたよ』って」と明かした。すると田辺は「直感で分かった」とし、「4ミリ」の時から分かっていたと明かし、笑いが起きた。

そして酒寄は「安定期に入って体調良くなったので、その時立てるライブっていったら申し訳ないんですけど、4人で立てていけたらいいなと思っています」と、体調と相談して出れるものには出て行くと伝え、「見守っていただけたら」と呼びかけた。