室町時代から続くとされる大仙市刈和野の大綱引きが10日夜、行われました。まちを二分して地域の一年を占う大一番。今年も活気に包まれました。



雄物川沿いにある大仙市の刈和野地区。豊かな水源に恵まれ古くから農業や船の交易などで栄えてきた地域です。この町の大通りで毎年2月10日に行われる伝統行事。町内を上町と下町に分けて争う大綱引きです。



収穫した稲わらをより合わせて作られ、直径はおよそ80センチに。雄綱と雌綱2本合わせた長さは100メートル余りで重さは20トンを超えます。起源は室町時代とされていて親から子へ、そして孫へと連綿と受け継がれてきました。





大勝負は日が暮れてから行われますがその準備も見ごたえ充分。毎年、明るいうちから観光客が集まり始めます。住民一体となって雰囲気を盛り上げます。行事の要となる綱引きの仕切り役は若い男衆たちです。勝負の結果次第ではこの一年、肩身が狭く感じるというほど思いが乗った一戦です。古くは市場を開く権利を決めるために始まったとされていますが、今は黄色の上町が勝てばコメの値段が上がり、赤の下町が勝てば豊作になるといわれています。大通りを包む熱気は今も昔も変わりません。地域の一年を占う大一番。国の重要無形民俗文化財にも指定されている「刈和野の大綱引き」。地域住民はもちろん観光客も一体となって綱を引き合う様子は秋田を代表する冬の風物詩の一つです。引き合いが始まっておよそ20分間。今年は上町に軍配が上がりました。地域の絆、そして人と人を結ぶ伝統行事。受け継がれてきた思いは次の世代へとつながっていきます。