エヴァートンは夏にシティから2人の選手獲得を計画？ 現在レンタル中のグリーリッシュと契約満了のストーンズを狙う
エヴァートンは夏の移籍市場でマンチェスター・シティから2人の選手を獲得したいと考えているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。
1人目はMFジャック・グリーリッシュだ。エヴァートンは昨夏レンタル移籍にてグリーリッシュを獲得し、同選手はここまで公式戦22試合で2ゴール6アシストを記録。エヴァートンの攻撃を牽引する一人として輝きを放っていたが、第23節リーズ戦以降は疲労骨折の影響で戦列を離脱。手術を行い、今シーズン中の復帰は絶望的だと考えられている。
そしてエヴァートンが狙うもう一人がDFジョン・ストーンズだ。シティに移籍する前、エヴァートンでプレイしていたストーンズは今シーズンも怪我に悩まされ、ここまでは13試合にしか出場できていない。しかし夏には現行契約が満了を迎えるため、フリーで獲得できる。しかし、多くのクラブとの争奪戦になる可能性があると、同メディアは報じている。
グリーリッシュに関しては再レンタルでの獲得が現実路線だと考えられているようだが、エヴァートンの今夏の動きに注目集まる。