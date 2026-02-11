マンチェスター・シティに所属するイングランド代表GKジェームズ・トラッフォード（23）には多くのプレミアクラブから熱視線が届いているようだ。



シティのアカデミーで育った同選手は2023年夏に一度、バーンリーへ完全移籍を果たすもブラジル代表GKエデルソンが退団した今夏の移籍市場でシティに復帰。守護神も世代交代を行い、これからはトラッフォードが正GKの座につくかと思われたが、シティは移籍最終日にパリ・サンジェルマンからイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマを獲得した。





開幕から3試合はトラッフォードがリーグ戦でゴールマウスを守っていたが、ドンナルンマ加入以降はカップ戦での出場がメインとなり、正GKを奪われる形となった。そんななか、トラッフォードは出場時間の確保のため、夏に復帰したばかりのシティから移籍することを望んでいるという。これまでにもニューカッスルなど様々なクラブが同選手に注目していたが、英『TEAMTALK』によると、リーズ、トッテナム、アストン・ヴィラが現在状況を注視している模様。トッテナムとヴィラは守護神であるグリエルモ・ヴィカーリオとエミリアーノ・マルティネスに移籍の噂が生じているため、後釜候補の一人としてシティGKに注目しているようだが、中でも強い関心を寄せているのが日本代表MF田中碧が所属するリーズで、プレミア残留を果たせれば、夏の戦力強化の一環としてトラッフォードを獲得したいと考えているようだ。世界トップレベルの実力者であり、その力をドンナルンマはシティでも発揮しているため、トラッフォードがここからポジションを奪うのは簡単ではないだろう。指揮官ペップ・グアルディオラは度々トラッフォードのポテンシャルを称賛してるが、アカデミー育ちの23歳GKの夏の去就には注目が集まりそうだ。