米メディアは「価値がある」と断言　低迷し続けるロッキーズと菅野智之の1年契約に付帯された興味深い「特記条項」とは？

先発ローテの立て直しが急務となっているロッキーズに加わる菅野(C)Getty Images

ベテラン右腕の新天地が決まった。現地時間2月10日、今オフにオリオールズからFAとなっていた菅野智之が、ロッキーズと1年510万ドル（約8億580万円）で契約を締結した。

スプリングトレーニング直前の電撃契約だ。メジャーリーガーとしては、“ルーキーイヤー”となった昨年、菅野は30試合に登板して10勝10敗、防御率4.64。ぱっと見の印象こそ芳しくないが、中4日の間隔で30試合に登板したタフネスはFA市場でも評価を高めていた。

そうした中でメジャーリーグの移籍市場は、FAとなった大物投手たちの契約が徐々に締結。「強力な制球力と5日に1回は先発できる能力は有利に働くはずだ」（米専門サイト『MLB Trade Rumors』）と評価されながら交渉が後ろ倒しになっていた菅野もようやくまとまった。

興味深いのは、36歳が結んだ契約内容だ。米紙『New York Post』のジョン・ヘイマン記者は、菅野が結んだ510万ドルのうち、通訳とトレーナーを雇うための費用として17万5000ドル（約2765万円）が振り分けられている。さらに日米往復用の航空券代（ビジネスクラスかファーストクラスで6枚用意）も付帯。球団からは1枚1万2000ドル（約31万6000円）を超えないようにと“上限”も設けられている。