当選した候補は いつから「国会議員」？

2月11日、3日前に投開票された衆議院議員選挙で当選した候補に、当選証書が手渡されました。当選者はいつから「国会議員」になるのでしょうか？

【写真を見る】当選した候補は、いつから「国会議員」？歳費（いわゆる給料）はいつ発生する？ 衆議院選挙の疑問

熊本県選挙管理委員会によりますと、今回の当選者の任期は「投票当日」から。

つまり、2月8日から始まります。

今回のように任期の途中での解散となると衆議院議員は全員が失職しているので、政治の空白期間を最小限にするためだということです。

歳費（いわゆる給料）はいつ発生する？

国会議員の歳費、いわゆる給料も原則として「任期開始日（2月8日）」から権利が発生します。日割りでの計算となります。

「JRの無料パス」いつから使える？

国会議員は、希望すればJRの無料パスや航空券が与えられます。これはいつから使えるのでしょうか？

議員関係者によりますと、JRか航空券、もしくはその両方から選べて、この権利も「任期開始日（2月8日）」から使えるそうです。