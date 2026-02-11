公立高校全国初のマンガ学科がある高森高校の卒業制作展、プロ顔負けの作品が並んでいます。





表情豊かなオオカミと赤ずきんの立場逆転ラブストーリー。高森高校マンガ学科1期生の卒業制作です。3年前、公立高校で全国初のマンガ学科が開設された高森高校。生徒は授業を通して基礎から応用までを学んできました。会場には、3年生36人が手がけたマンガと絵画などが展示されています。





高校2年生でマンガ雑誌デビューを果たした生徒の作品です。管理人の男性が擬人化した昆虫と暮らすなかで人生を見つめ直す日常系ストーリーです。



髙柗唯さんの作品でアイドルを目指す少女たちの友情ストーリー。





■作者・髙柗唯さん

「夢を追いかける姿、描写を意識したマンガを制作しました。いろんな人と出会えた濃い3年間だった」



■来場者

「プロ顔負けという感じで驚いて感激しています」

「本当 素敵の一言」

「将来漫画家になりたいから（来た）。ちゃんとお話の流れができていておもしろい」



生徒は今後、マンガ家や編集者としての起用や進学などが決まっているということです。



卒業制作展は2月15日まで県立美術館分館で開かれています。